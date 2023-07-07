İltihaplı eklem romatizması olanlar dikkat! Bu yiyecekleri sakın yemeyin... İltihaplı eklem romatizması, birçok insanın yaşadığı kronik bir rahatsızlıktır ve tedavi sürecinde beslenmenin önemi büyüktür. Uzmanlar, iltihaplı eklem romatizması olanların bazı yiyecekleri tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte tehlike saçan o yiyecekler…

İltihaplı eklem romatizması, eklem bölgelerinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle karakterize edilen bir hastalıktır.

Beslenme, bu rahatsızlığı yönetmede etkili bir rol oynar ve bazı yiyeceklerin iltihaplanma sürecini tetikleyebileceği bilinir.

İltihaplı eklem romatizması olan her bireyin vücut yapısı ve tepki verdiği yiyecekler farklılık gösterir. Bu nedenle, kişisel bir yaklaşım ve danışmanlık gereklidir.

Beslenme uzmanları, zeytinyağı, somon gibi omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, meyve ve sebzeler gibi besinler, iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahip olabileceğini vurguluyor.

Ancak bir de iltihaplı eklem romatizmasını tetikleyen bazı yiyecekler bulunuyor. Sizler için bu tehlikeli yiyecekleri derledik.

İltihaplı eklem romatizmasına iyi gelmeyen yiyecekler

· İşlenmiş gıdalar, genellikle yüksek miktarda trans yağlar, katkı maddeleri ve rafine şeker içerir. Bu tür gıdalar, iltihaplanmayı artırabilir.

· Fast food ürünleri, hazır atıştırmalıklar, şekerli içecekler gibi yiyecekleri sınırlamak önemlidir.

· Kırmızı et, yüksek miktarda doymuş yağ içerir ve iltihaplanmayı artırabilecek bileşikleri içerebilir.

· Kırmızı etin tüketimini azaltmak veya alternatif protein kaynaklarına yönelmek faydalı olabilir.

· Şekerli gıdalar ve içecekler, iltihaplanmayı artırabilir.

· Rafine şeker, tatlandırıcılar ve yapay tatlandırıcılar gibi şeker içeren veya şekerle tatlandırılan ürünlerin tüketimi sınırlanmalıdır.

· İltihaplı romatizma semptomları olan kişilerin alkol tüketimini sınırlamaları veya tamamen kaçınmaları önerilir.

· Trans yağların enflamasyonu artırıcı etkisi vardır. Bu nedenle, trans yağ tüketiminden kaçınılmalıdır.

· Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve rafine edilmiş tahıllar, kan şekeri seviyesini hızla yükseltir ve iltihaplanmayı artırabilir.

· Tam tahıllı ürünler tercih edilmeli ve işlenmiş tahılların tüketimi azaltılmalıdır.