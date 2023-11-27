İmam nikahı nasıl bozulur? Kadın boşayabilir mi? İşte dini nikahı düşüren 7 hata İmam nikahının nasıl ve hangi şartlarda düşeceğine/bozulacağına dair merak edilenler haberimizde...

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İmam nikâhı, Türkiye'de devlet tarafından düzenlenmiş resmî nikâh işleminden farklı olarak yapılmış dinî nikâha denir.

Bir erkek ve bir kadının evlenme niyetiyle şahitler huzurunda Allah'a söz verirler.

İmam, evlenecek kişilerin, şahitlerin isimlerini, anne/baba isimlerini bir kağıda yazar. Kuran'dan ilgili ayet ve hadisler okur. Önce kadına, sonra erkeğe üçer defa "bu kadını/erkeği kabul ettin mi" diye sorar. Şahitlerin ile birlikte bu nikahı gerçekleştirir.

Allah katında gerçekleştirilen nikahı korumak da Müslümanların görevidir.

Çözülemeyen sorunların akabinde boşanmaya karar veren evli çiftler resmi nikahtan kıydırdıkları imam nikahını da göze alarak Kuran-a göre boşanma gerçekleştirmelidir.

Bu konuda "İmam nikahı nasıl bozulur", "Hangi durumlarda dini nikah düşer", "Kadın imam nikahını bozabilir mi" gibi sorular gündeme gelir.

Peki, imam nikahı nasıl ve hangi durumlarda bozulur? İşte yanıtı...

Kuran-ı Kerim'e göre boşanma

Kurana göre boşanma usulünün ifade edildiği Talak Suresinde Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

“Ey Nebî! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de siz sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak, 65/1-3)

İmam nikahı nasıl bozulur?

Nikâh iki şey ile bozulur: 1- Kişinin dinden çıkması ile bozulur.

2- Kişinin “boşadım” cümlesini kullanması ile bozulur.

Dini nikahı düşüren 7 hata

Din âlimleri tarafından dini nikahı bozan 7 şey olduğuna yönelik fetva verilmiştir. Bu kapsamda sıralanacak 7 husus şöyledir:

• Erkeğin eşine boş ol, seni boşadım, seni terk ettim gibi ifadeler kullanması nikahı bozar.

• Erkeğin 3 kez eşine "boş ol" demesi durumunda nikah düştüğü gibi nikahın geri dönüşü de yoktur.

• Erkeğin eşine, "babanın evine git, defol evimden git ya da cehenneme git" gibi ifadeler kullanması nikahı düşürür.

• Erkeğin kayınpederine giderek "kızını istemiyorum, kızını kime istersen ona ver" gibi ifadeler kullanması dini nikahı düşürür.

• Erkeğin hanımına "sen benim anamsın, kızımsın ya da bacımsın" gibi ifadeler kullanması nikahı bozar.

• Erkeğin tek bir kerede ya da farklı zamanlarda üç kez "boş ol" demesi de geri dönüşü olmayacak şekilde boşanmaya neden olur.

• Kadın farz olduğunu bile bile erkeğin ikazına rağmen ibadet etmeyi reddederse kadını boşamak vacip olur.