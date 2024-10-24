Yağmur Dinç

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu açıklama sonrası terörist başı Öcalan'ın nerede bulunduğu da gündem konusu oldu.

1999'da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan, yargılandıktan sonra İmralı'ya hapsedilmiştir.

İmralı adasının nerede birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, İmralı Adası nerede, nasıl gidilir? İmralı'ya gitmek yasak mı? İşte bilgiler...

İMRALI ADASI NEREDE

İmralı Adası, Türkiye'nin Marmara Denizi'nde yer alan bir adadır.

Adanın coğrafi konumu, Bursa ilinin Marmara Denizi'ndeki kıyılarının yaklaşık 19 kilometre açığındadır.

İmralı, Türkiye'nin en büyük adalarından biri olup, tarihi ve siyasi önemiyle bilinir. Adanın en bilinen özelliği, 1835 yılından beri cezaevi olarak kullanılmasıdır.

Adaya, Marmara Denizi'nin güney kıyısındaki Mudanya'dan tekneyle ulaşılabilir.

KİMLER KALIYOR

Burada Kürdistan İşçi Partisi'nden (PKK) tutuklular ve Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist'ten (TKP/ML) bir tutuklu bulunuyor.

Cezaevi tesisi ordu tarafından korunuyor ve aynı zamanda uzaydan alınan uydu görüntüleri üzerinden de izleniyor.

İMRALI'YA GİTMEK YASAK MI

Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı Adası, önce Bakanlar Kurulu kararıyla yasak bölge ilan edilmiş; hava, deniz ve karadan yaklaşma mesafeleri ilan edilmiştir. Ardından da Milli Savunma Bakanlığı’nın 27.02.1999 tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen tebliği ile İmralı Adası Askeri Yasak Bölge ilan edilmiştir.