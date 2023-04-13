İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar merak ettikleri sorulara internette yanıt aramaya başladı.

Ramazan ayında en çok merak edilen sorular arasında "Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?" sorusu yer alıyor.

Bu soruya yanıt arayan vatandaşlar bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na yöneltti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bu soru ve kurulun yanıtını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır.

Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.