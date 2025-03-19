İmzalar atıldı, çalışanlar yaşadı! Net maaş 102 bin liraya ulaştı

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Kocaeli’nde uzun yıllardan beri faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde çalışanların yüzü güldü.

Firma yetkilileri ile yapılan sözleşme sonucunda işçi maaşlarında rekor kırıldı. Net maaşları üçlü rakamlara ulaşırken yan haklarla birlikte aylık kazançları şaşkına çevirdi.

Yapılan toplu iş sözleşmesinin ardından işçilerin yüzünü güldüren yeni maaş tutarı medyanın gündeminde büyük bir yankı uyandırdı.

NET MAAŞ 102 BİN TL OLDU

Firma yetkilileriyle Petrol İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinin ardından işçi maaşları 102 bin TL’ye yükseltildi.

Yapılan sözleşme ile işçilerin ortalama net maaşları 102 bin TL olurken sosyal hakların eklenmesiyle birlikte aylık kazançları 176 bin TL’ye yükseldi.

Maaşlarda yaşanan bu artışın ardından firmaya hizmet veren işçilerin yaşam standartları iyileşirken aynı zamanda motivasyonların da artış yaşanmasını sağladı.

Aynı zamanda Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, yapılan toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yıl boyunca geçerli olacağını belirtti.

Kırmızıçiçek, sözleşme sonrası çıkan tabloyu şu şekilde özetledi: "Çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal haklar dahil toplam kazanç ise 176 bin lira." Bu yüksek maaş artışı, Bayer Türk Kimya fabrikasında çalışan işçiler için büyük bir kazanım olarak değerlendirildi.