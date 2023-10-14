İmzasını böyle atanlar dikkat! Başınıza dert olabilir İmzanızın taklit edilme riskine karşı her evrakta dikkat etmeniz gereken noktalar var. Uzmanlar özellikle sayfa sonlarına atılan imzalara dikkat çekiyor.

ensonhaber.com

Türk Dil Kurumu'nca imza “Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret.” olarak tanımlanır.

Her kişinin, kendine has bir imzası olmalıdır.

İmza atmak, belgenin kabul edildiğine işaret eder. İmza sayesinde bir beyanın veya işlemin sahibine olan aidiyeti tespit edilebilir.

Genellikle evrakların alt kısmına doğru ad soyad imza şeklinde ibareler yer alır. Herhangi bir kağıt imzalarken, bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

Boşluksuz imzalayın

İmzaladığınız hiçbir evrakta metin ile imzanız arasında boşluk olmaması öneriliyor.

İmzanızın bir bölümünü mutlaka metnin üzerine gelecek şekilde çapraz atmalısınız.

Aksi halde metin kısmı koparılıp imzanızın üzerindeki boşluk aleyhinize doldurulabilir. Hatta senet haline getirilebilir.

Ayrıca imzanızı mavi kalemle atmaya da özen gösterin.