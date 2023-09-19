İnanması güç! Mucize filminin çekildiği köy bakın neresiymiş Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek bir hikayeden esinlenen filmi Mucize, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmin hangi köyde çekildiği merak konusu. İşte Mucize filminin çekim yeri ve köyün son hali…

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Türk sinemasında unutulmaz bir yere sahip olan Mucize filmi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor.

Film, sadece oyuncularının performansıyla değil, etkileyici hikayesiyle de izleyenleri derinden etkiliyor.

Küçük bir Anadolu köyünde yaşayan Aziz'in (Mert Turak) yaşamının bir mucize ile değiştiği etkileyici bir hikayeyi anlatıyor.

Gerçek bir hikayeden esinlenen filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.

Oyuncu kadrosuyla göz dolduran filmin çekildiği yer de ilgi gördü. İzleyiciler çekildiği köy hakkında araştırma yapmaya başladı.

Bakın Mucize filmi nerede çekilmiş!

Mucize filmi nerede çekildi?

2014 yılında gösterime giren Mucize filminin çekimleri Uşak ve Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı bir köyde gerçekleşmiştir.

Filmin konusu

1960'ların yoksulluk içerisindeki Türkiye’sine ayna tutan film, aynı zamanda darbe sürecinin etkisini de beyazperdeye taşıyor. Ege'nin cennet gibi bir köşesinden Anadolu'nun uzak bir köyüne sürgün yiyen bir öğretmenin (Talat Bulut) hikayesini anlatan film, yokluk içerisinde okulu, okumayı eğitimi dört gözle bekleyen çocukları da konu ediniyor.

Oyuncu kadrosu

· Mert Turak (Aziz)

· Mahsun Kırmızıgül (Mikail)

· Talat Bulut (Cemal)

· Birkan Sokullu (Doktor Ahmet)

· Erdem Akakçe (Muhtar)

· Saygın Soysal (Ali)

· Melis Babadağ (Hatice)

· Suna Keskin (Aziz'in Annesi)

· Metin Yıldız (Muhtarın Babası)