İnciri zeytinyağında 1 gün bekletin, bakın neler oluyor... Bir gün boyunca zeytinyağında bekletilen incirin faydalarını duyan kulaklarına inanamıyor. İşte zeytinyağında bekletilen incirin inanılmaz etkileri..

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Zeytinyağı ve incir insan sağlığı açısından son derece besinler arasında yer almaktadır. Ayrı ayrı faydalı olan bu ikili karıştırıldığı zaman inanılmaz faydaları ortaya çıkabiliyor.

İncir ve zeytinyağını kür olarak beraber tükettiğinizde mucizevi faydalarına tanık olabilirsiniz.

Bilindiği üzere kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içerir. İncir kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasına olanak sağlar.

Ayrıca incir içerisinde barındırdığı vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Zeytinyağı da, en az incir kadar faydalı bir besindir. Fakat kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür haline getirirsenin etkilerinin arttığını göreceksiniz.

Hazırlanışı

İncir ve zeytinyağı kürünün hazırlanışı son derece basittir. Bir kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun daha sonra 2 adet kuru inciri dilimleyerek zeytinyağlı kavanozun içerisine koyun.

Bu karışımı 1 gün boyunca bekletin. Sabah aç karna, incirleri yiyin. Tükettiğiniz incirlerin yerine yenilerini koyarak ve bir ay boyunca her gün bu işlemi tekrarlayın.

İncir ve zeytinyağı kürününü faydaları

- Hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

- İçeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlenmesini sağlar.

- Erkeklerde cinsel gücü ve sperm kalitesini arttırır.

- Kabızlığı yok ederek bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.

- Öksürük kesilmesine yardımcı olur.

- Kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

- Zengin lif içeriği sayesinde sindirimi düzenlemeye yardım eder.