İndirim geldi, pompa fiyatları değişti! İşte 31 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları… Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından sürücüleri sevindiren haber geldi. Benzin grubuna yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

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Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra araç sahiplerini sevindiren haber geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 97 kuruş indirim geldi. Güncel fiyatlar ise merak konusu.

İşte 31 Ağustos Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul 31 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 37,87 TL

Benzin litre fiyatı 37,73 TL

LPG litre fiyatı 15,93 TL

Ankara 31 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 38,45 TL

Benzin litre fiyatı 38,33 TL

LPG litre fiyatı 16,29 TL

İzmir 31 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 38,64 TL

Benzin litre fiyatı 38,44 TL

LPG litre fiyatı 16,00 TL