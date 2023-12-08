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İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha

İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma zam haberlerinden sonra düşüş gösteriyor. 4 günlük düşüş trendiyle motorinde bugün de indirim olacak. İşte güncel fiyatlar...