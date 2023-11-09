Inditex indirimi ne zaman 2023? Zara, Bershka, Pull, Stradi, Massimo, Oysho... Merakla beklenen indirim günlerinin Intidex giyim grubunda ne zaman geçerli olacağı araştırılıyor. İşte 2023 Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho indirim günleri ve oranları...

ensonhaber.com

İspanya menşeili moda devi Inditex, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe markaları ile dünya genelinde popüler bir hazır giyim markasıdır.

Her yıl düzenli olarak müşterilerine indirim fırsatları sunan Inditex, 2023 yılında da %50 oranında indirimler sunacak.

Alışveriş tutkunları, merakla indirim günlerini araştırıyor.

Inditex markalarının indirim dönemleri, genellikle yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor.

Kışlık kaban, mont, bot, çizme, kazak, pantolon, ayakkabı, takı ve çanta gibi binlerce üründe fiyatlar inecek.

Peki, Inditex indirimi ne zaman? Zara, Bershka, Pull and Bear indirimi ne zaman? İşte detaylar...

Inditex Black Friday indirim tarihleri 2023

Indıtex'te Black Friday indirimi 23 Kasım perşembe uygulamasında, 24 kasım cuma mağazalarda başlıyor