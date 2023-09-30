İngiltere Erol Bulut'u konuşuyor! Üst üste 4 galibiyet! Hedef Premier Lig..
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İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'nin teknik direktörü olan Erol Bulut dikkatleri üzerine çekti.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City Championship'te bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Erol Bulut ve öğrencileri topladıkları 16 puan ile 24 takımlı Championship'in 6. sırasında yer alıyor.

Türk teknik direktör İngiltere'yi salladı! Üst üste 4 galibiyet!

Taraftarların büyük bir sevgi beslediği Erol Bulut takımını Premier Lig'e çıkarmak için büyük çaba sarfediyor.

Cardiff City geçtiğimiz günlerde oynadığı İngiltere Lig Kupası maçında Blackburn Rovers'a 5-2 yenilerek taraftarlarını üzmüştü.

Üst üste 4 galibiyet

Cardiff City bugün oynanan Championship 9. hafta maçında evinde Rotherham United'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Türk teknik direktör İngiltere'yi salladı! Üst üste 4 galibiyet!

Ülkemizde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran başarılı teknik adam İngiltere'de oynattığı futbol ile adından söz ettiriyor.