İngiltere Erol Bulut'u konuşuyor! Üst üste 4 galibiyet! Hedef Premier Lig..

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'nin teknik direktörü olan Erol Bulut dikkatleri üzerine çekti.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City Championship'te bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Erol Bulut ve öğrencileri topladıkları 16 puan ile 24 takımlı Championship'in 6. sırasında yer alıyor.
Taraftarların büyük bir sevgi beslediği Erol Bulut takımını Premier Lig'e çıkarmak için büyük çaba sarfediyor.
Cardiff City geçtiğimiz günlerde oynadığı İngiltere Lig Kupası maçında Blackburn Rovers'a 5-2 yenilerek taraftarlarını üzmüştü.
Üst üste 4 galibiyet
Cardiff City bugün oynanan Championship 9. hafta maçında evinde Rotherham United'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Ülkemizde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran başarılı teknik adam İngiltere'de oynattığı futbol ile adından söz ettiriyor.