İnsanlar bitti develere yapmaya başladılar! 29 deveye estetik, 16’sına botoks... Estetik operasyonlarda yok artık dedirtecek bir olay yaşandı. Suudi Arabistan’da botoks ve dolguyu insanlara değil develere yaptılar. Şimdiye dek 26 deveye estetik 16 deveye de botoks yapmışalar...

Editör: Seda Yeşilyurt

Günümüzde hemen herkesin yüzlerinin birçok bölgesine yaptırdığı estetik işlemler tüm hızıyla devam ederken Suudi Arabistan’da yaşanan olay şaşkına çevirdi.

İnce çizgilerden ve kırışıklık görüntüsünden kurtararak pürüzsüz bir cilt izlenimi vermek için yaptırılan botoks bu kez insanlara değil develere uygulandı.

Kozmetik bir işlem olan botoks, 'clostridium botulinum' adlı bakteriden elde edilen botulinum toksinini istenmeyen kırışıklıkların oluştuğu bölgeye enjekte edilen bu işlemin develere uygulanıyor olması gündemde bomba etkisi yarattı.

ESTETİK İŞLEMLER YAPIP GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLİYORLAR

Akıllara durgunluk veren olay Suudi Arabistan’da develerin dudaklarına, kulaklarına ve çenelerine veteriner hekimler tarafından gizlice botoks enjeksiyonları ve yüz gerdirme yapılması, hayvanlara hormon ve kolajen verilmesiyle ortaya çıktı.

Bu işlemlerin ardından ise başkent Riyad’ın kuzeydoğunda yer alan çölde develer için düzenlenen güzellik yarışmaları dikkat çekti. Develerin anavatı olarak kabul edilen Arabistan’da buna benzer etkinlikler sıkça gündeme geliyor.

Güzellik yarışması gibi uygulamalarda ülke de fazlaca ciddiye alınıyor. 2000 yılından bu yana düzenlenmeye devam eden bu etkinlikler 40 gün sürüyor ve kazanan deveye toplamda 66 milyon dolar ödül veriliyor.

BOTOKSLU DEVELER YARIŞIYOR

'Deve Festivali' denilen bu etkinlikte develerin uzun, sarkık dudaklar, büyük bir burun ve biçimli bir hörgüçlerinin olması temel kriter olarak kabul ediliyor.

Söz konusu olan yarışmada yer alan develerin daha güzel ve çekici göstermek için ise hayvanlara yüz germe ve botoks işlemleri yapıyorlar. Her ne kadar yüz germe ve botoks enjeksiyonları gibi işlemlerin develere yapılması yasak olsa da 2021 yılında yapılan deve güzellik yarışmasında, X-ray ve 3D ultrason makineleri gibi çeşitli teknolojik yöntemler sayesinde en az 40 farklı devede botoks olduğu tespit edildi.

Yarışmaya katılım sağlayacak olan develerin başları, boyunları ve karın bölgeleri röntgen cihazları ve üç boyutlu ultrasonla gözden geçirildi, genetik analiz ve diğer testler için de örnekler alındı.

Yapılan taramalar sonucunda ise develerin kaslarını gevşetmek için dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının başka yerlerine botoks iğneleri yapıldığı, dudaklarını ve burunlarını büyütmek için kolajen dolgular ve kas büyütmek için de hormonlar verildiği kanıtlandı. Toplamda 27 devede estetik müdahale, 16’sında botoks olduğu anlaşıldı ve işlem yapılan develer ile onları yarışmaya sokan kişiler yarışmadan diskalifiye edildi.