Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 22 Mayıs Instagram sorunu Popüler sosyal medya uygulaması instagram yeni bir sorun ile gündeme geldi. Instagram çöktü mü sorusunu soranlar sosyal medyada konuyla ilgili araştırma yapıyor..

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram uygulaması yaşattığı sorunlar ile sık sık gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulaması bugün gece saatlerinde yine bir sorunla gündeme geldi. Kullanıcılar instagrama girdiklerinde akışın yenilenmediği farketti ve konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Instagram'da meydana gelen sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Instagram çöktü mü? Gece saatlerinde uygulamada dünya genelinde bir sıkıntı yaşandı. Instagram konu hakkında bir açıklama yapmazken sorunun ne zaman düzeleceği bilinmiyor.