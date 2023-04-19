Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter Benfica maçı canlı şifresiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunun rövanş maçlarında Inter, Benfica'yı ağırlayacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar da belli oldu. Peki Inter Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları, muhtemel kadrosu ve canlı izleme linki...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Inter, kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Devler ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmada Inter, deplasmanda 2-0’lık skorla galip gelmişti. Ev sahibi Inter’de sakatlığı bulunan Milan Skriniar bu maçta yer almayacak. Konuk ekip Benfica’da ise Alexander Bah, Julian Draxler, Mihailo Ristic sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. İtalyan devi Inter, avantajını kullanıp yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Benfica ise bu karşılaşmada zoru başarmaya çalışacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları, muhtemel 11’ler ve şifresiz canlı izleme linki… Inter - Benfica maçı ne zaman? Inter - Benfica maçı bugün saat 22.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından yayımlanacak. Aynı zamanda TV8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Dzeko Benfica: Vlachodimos, Moraes, Silva, Otamendi, Grimaldo, Luis, Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva, Gonçalo Ramos INTER - BENFICA MAÇI CANLI İZLE