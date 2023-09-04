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İOKBS 2023 sonuçları! MEB Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İşte sorgulama ekranı! Abone Olun

İOKBS 2023 sonuçları! MEB Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İşte sorgulama ekranı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 3 Eylül'de gerçekleşti. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

ensonhaber.com Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınavda ter döktü. İOKBS sınavında başarılı olan adaylar, aylık olarak burs ödemesi almaya hak kazanıyor. 2023 yılının Ocak ayında 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar için İOKBS burs ücreti 863 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda adaylar burs hak edip etmediklerini merak ediyor. İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nasıl sorgulanır sorularına yanıt aranıyor. İşte İOKBS sınav sonucu tarihi ve sorgulama ekranı 2023... İOKBS 2023 ne zaman açıklanacak? MEB'in açıklamasına göre 2023 bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak. Kılavuza göre sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Sınav sonucu sorgulamak için

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