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İOKBS GİRİŞ BELGESİ 2023: Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav belgesi yayımlandı mı? Abone Olun

İOKBS GİRİŞ BELGESİ 2023: Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav belgesi yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 3 Eylül'de gerçekleşecek. Adaylar, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

ensonhaber.com Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınavda ter dökecek. 3 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan İOKBS için sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulanıyor. Bursluluk Sınavı fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Peki, İOKSB sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar... İOKBS sınav giriş belgesi 2023 İOKBS sınav giriş belgelerinin 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

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