İOKBS sınav tarihi 2023! MEB bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL oldu? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri burs desteği alabilmek için 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında bursluluk sınavına başvuru yaptı. Sınav tarihleri ise merak edilen konular arasında. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere verilen burs desteği için araştırmalar devam ediyor. 5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine burs desteği için bursluluk sınavı yapılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs – 16 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını yapan öğrencilerin gündeminde sınav tarihleri yer alıyor. Aynı zamanda gelen zamla birlikte yeni bursluluk parası merak ediliyor. Peki 2023 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? 2023 bursluluk parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler... İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? MEB sınav takvimini duyurdu. Buna göre İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak. 2023 Bursluluk ücreti ne kadar? 2023 yılı Ocak ayından itibaren bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında gelen zammın ardından yeni ücretler yakın zamanda duyurulacak.