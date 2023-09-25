İOKS burs ücreti 2023: İOKBS bursu yattı mı, ne zaman ödenecek? İOKBS bursundan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler ödeme tarihlerini bekliyor. Peki İOKBS 2023 bursu ne kadar, kaç TL? Ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı'nı kazananlar, ödemeleri sorguluyor.

Eski ismi Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor.

Aylık olarak ödenecek burs hakkındaki detaylar belli oldu. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Peki İOKSB 2023 bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Kaç TL? İşte ayrıntılar...

İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılır.

İOKBS burs ücreti 2023

2023 yılında geçerli olacak MEB İOKBS burs ücreti ise aylık 863 TL olarak belirlendi.