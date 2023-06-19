iOS 17 güncellemesi almayacak telefonlar hangileri? Hangi iPhone modelleri güncelleme almayacak? iOS 17 güncellemesi alamayacak iPhone modelleri belli oldu. İşte yeni güncellemelerden mahrum kalacak o telefonlar..

iOS 17 güncellemesi alacak telefon modelleri belli oldu. Apple, 5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 17 güncellemesini tanıttı. Uzun zamandır merakla beklenen iOS 17 güncellemesiyle birçok yenilik gelmesi bekleniyor. Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Şirket, şimdi de 2023 yılının eylül ayında iOS 17 güncellemesini hizmete sunmak için çalışıyor. Bununla birlikte yeni güncellemeden mahrum olacak iPhone modelleride merak uyandırıyor. Peki iOS 17 güncellemesini almayacak iPhone modelleri hangileri? İşte yanıtı.. iOS 17 güncellemesi alamayacak iPhone modelleri - iPhone X - iPhone 8 - iPhone 8 + - iPhone 7 - iPhone 7 +