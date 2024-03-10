IP TV yasal mı, hapis cezası mı var? İşte IP TV kullanmanın cezası 2024 Son yıllarda özellikle Trendyol Süper Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi karşılaşmaları çeşitli aracı uygulamalar ile kaçak yollardan yayınlanıyor. Bu uygulamaları IP TV ile izleyenler için tehlike çanları çalıyor. IP TV kullanmanın cezası açıklandı.

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Dizi, film ve diğer ücretli yayın platformlarına üye olmak yerine kaçak yollardan izleyenlere kötü haber.

Ülkemizde özellikle maç izlemek için tercih edilen kaçak programlar iyice gün yüzüne çıktı.

Yasal olmayan bu yayınlardan en popüleri ise "IP TV" oldu.

Binlerce evde kullanılan IP TV, korsan olarak dizi film ve maç yayınlıyor.

IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemelerini kayıtsız olarak İban yoluyla ödeme alıyor.

Peki IP TV yasal mı? IP TV kullanmanın cezası nedir? İşte detaylar...

IP TV cezası 2024

TRT Haber'de yer alan habere göre; Bu tür platformları kullanan kişilerin adli bir soruşturmayla karşı karşıya kalabiliyor.

Kaçak yayın suçu işleyenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor.

Ödemelerin çoğunlukla şahsi hesaplara yapıldığını ve bu durumun kullanıcıları terör ya da suç örgütleriyle ilişkilendirme riskin de beraberinde geliyor..