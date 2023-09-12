iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri
ensonhaber.com

Apple, bugün düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı.

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği iPhone 15 lansmanı sosyal medyanın gündemine oturdu.

iPhone 15'in fiyatı ve özellikleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte merakla beklenen iPhone 15'in fiyatı ve özellikleri..

iPhone 15 ne kadar? iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikler

iPhone 15 özellikleri

Ekran : 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED

İşlemci : Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek : 6 GB RAM

Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera : 48MP + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera : 12MP

Batarya : 3877 mAh

Yazılım : iOS 17

Boyut ve ağırlık : 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

iPhone 15'in fiyatı ne kadar? iPhone 15 in siparişler ne zaman alınacak?

iPhone 15 fiyatları belli oldu?

iPhone 15 ve diğer modellerin vergisiz fiyatları belli oldu.

iPhone 15 - 799 dolar

iPhone 15 Plus - 899 dolar

iPhone 15 Pro (128 GB) - 999 dolar

iPhone 15 Pro Max (256 GB) - 1199 dolar

iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları

iPhone 15 128GB - 49 bin 999 TL

iPhone 15 256GB - 53 bin 999 TL

iPhone 15 512GB - 61 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 128GB - 56 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 256GB - 60 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 512GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 128GB - 64 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1256GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 512GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1TB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 256GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 512GB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 1TB - 92 bin 999 TL

iPhone 15'in fiyatı ne kadar? iPhone 15 in siparişler ne zaman alınacak?

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

iPhone 15'in ön sipariş satışları 15 Eylül tarihinde başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.