iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. Bugün yapılan lansman ile iPhone 15'in detayları belli oldu. İşte merak edilenler..

ensonhaber.com Apple, bugün düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği iPhone 15 lansmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. iPhone 15'in fiyatı ve özellikleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte merakla beklenen iPhone 15'in fiyatı ve özellikleri.. iPhone 15 özellikleri Ekran : 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED İşlemci : Apple A16 Bionic (4nm) Bellek : 6 GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 48MP + 12MP (ultra geniş) Ön kamera : 12MP Batarya : 3877 mAh Yazılım : iOS 17 Boyut ve ağırlık : 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr iPhone 15 fiyatları belli oldu? iPhone 15 ve diğer modellerin vergisiz fiyatları belli oldu. iPhone 15 - 799 dolar iPhone 15 Plus - 899 dolar iPhone 15 Pro (128 GB) - 999 dolar iPhone 15 Pro Max (256 GB) - 1199 dolar iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları iPhone 15 128GB - 49 bin 999 TL iPhone 15 256GB - 53 bin 999 TL iPhone 15 512GB - 61 bin 999 TL iPhone 15 Plus 128GB - 56 bin 999 TL iPhone 15 Plus 256GB - 60 bin 999 TL iPhone 15 Plus 512GB - 68 bin 999 TL iPhone 15 Pro 128GB - 64 bin 999 TL iPhone 15 Pro 1256GB - 68 bin 999 TL iPhone 15 Pro 512GB - 76 bin 999 TL iPhone 15 Pro 1TB - 84 bin 999 TL iPhone 15 Pro Max 256GB - 76 bin 999 TL iPhone 15 Pro Max 512GB - 84 bin 999 TL iPhone 15 Pro Max 1TB - 92 bin 999 TL iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15'in ön sipariş satışları 15 Eylül tarihinde başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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