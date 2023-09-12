iPhone 15 satışa çıktı mı? İşte iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatı ve özellikleri Teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisinin özelliklerini duyuruyor. Heyecanla beklenen telefon modeli için geri sayım başladı. iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri ise merak konusu.

ensonhaber.com

Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Apple'ın iPhone lansmanı için geri sayım başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla beklenen iPhone 15 serisinin tanıtımı 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört farklı seçenekle karşımıza çıkacak.

Bu yeni modellerin özellikleri ve Türkiye satış fiyatları, teknoloji meraklılarının ve Apple hayranlarının gündemini meşgul ediyor.

iPhone 15 fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın yeni telefon modeli iPhone 15’in ABD’de 799 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Öte yandan yeni nesil iPad, Macbook ve Apple Watch ile ilgili detay verilmesi de bekleniyor.

iPhone 15 özellikleri

1- Titanyum kasa: 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kasa kullanmaya devam edecek.

2- Çerçeve kalınlıkları: Apple yeni telefonlarında LIPO adı verilen bir teknoloji kullanacak. Bu teknoloji sayesinde 6.1 inç ile 6.7 inç “120 Hz” ekranlı 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’nın çerçeve kalınlıkları, 14 Pro ve 14 Pro Max’e oranla 2.2 mm’den 1.5 mm seviyesine kadar inecek.

3- Kamera performansı: iPhone 15 serisinin en üst modeli iPhone 15 Pro Max / Ultra, 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak. Telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma sunulacak.

Söylenenlere göre iPhone 15 Pro Max / Ultra’nın ana kamerasında 48 megapiksellik 1/1.14” Sony IMX903 sensör yer alıyor.

iPhone 15 ve 15 Plus’a da 12 megapiksel değil 48 megapiksellik ana kamera koyacak ancak 15 Pro ve 15 Pro Max Ultra’dakinden daha düşük seviye sensörlere yer verecek.

4- Type-C özelliği: Apple, yeni telefonların hepsine USB-C portu koyacak ancak aktarım hızında iPhone 15 ve 15 Plus ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra arasında ciddi fark olacak.