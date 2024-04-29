iPhone arayan resmi ayarlama: Tam ekran resim nasıl koyulur? iPhone telefonların sunduğu özelleştirme özelliklerinden biri olan "arayan resmi", birçok kullanıcının dikkatini çekiyor. Eğer siz de arayan kişinin fotoğrafını tam ekran görmek istiyorsanız, bu adımları izleyin.

ensonhaber.com

"Aradığım kişilerde fotoğrafım görünsün" istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

iPhone’unuzu kendi ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Diğer kişileri aradığınızda veya onlara mesaj gönderdiğinizde otomatik olarak görünecek bir fotoğraf ve poster ayarlayabilirsiniz.

Telefonla arama yaptığınızda arama posteriniz aradığınız kişinin ekranında görünür.

Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız, detaylar haberimizde.

iPhone arama özelleştirme

iPhone’unuzda Kişiler uygulamasını açın.

En üstte Kartım’a dokunun, sonra Kişi Fotoğrafı ve Posteri’ne dokunun.

İsteğe bağlı olarak Ad’a dokunun, diğer kişilerin görmesini istediğiniz şekilde adınızı ve soyadınızı girin, sonra bir poster seçmek veya yenisini yaratmak için Düzenle’ye dokunun.

En alta kaydırın, sonra kişi fotoğrafınızı ve posterinizi diğer kişilerle paylaşmaya başlamak için Ad ve Fotoğraf Paylaşma’yı açın.