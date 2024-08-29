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iPhone ile acil vesikalık: Bu yöntemle 2 saniyede çekin

iPhone ile acil vesikalık: Bu yöntemle 2 saniyede çekin Vesikalık fotoğraf söz konusu ise durum kesin "acil"dir. Fotoğrafçı aramak yerine iPhone ile 2 saniyede vesikalık fotoğraf çekebilirsiniz. İşte yapmanız gereken birkaç adım...