iPhone ile acil vesikalık: Bu yöntemle 2 saniyede çekin

Vesikalık bir fotoğrafınız lazım oldu ve durum acil mi...
Endişelenmeyin, fotoğrafçı aramanıza gerek yok.
iPhonenunuz ile birkaç saniyede vesikalık fotoğrafınızı hazırlayabilirsiniz.
Fotoğrafçıları hüsrana uğratacak bu yöntem, hayatınıza büyük bir kolaylık sağlayacak.
Hem paranız hem de zamanınız cebinize kalacak.
İşte iPhone ile vesikalık fotoğraf çekme yöntemi...
IPHONE VESİKALIK FOTO ÇEKİMİ
Vesikalık fotoğraflarda yüzün cepheden görünmesi, gölge veya yansıma ışıklar bulunmaması, resmin profilden olmaması, gözlerin açık çekilmesi gibi şartlar aranır. Türkiye'de vesikalık fotoğraf bütün devlet dairelerinde 4,5x6 cm ölçüsündedir.
iPhone ile bu şartları sağlayan bir selfie çekin.
Selfienizi "Dosyalara Kaydet" seçeneği ile kaydedin. Akabinde Dosyalar'dan fotoğrafın üzerine uzun tıklayın ve "Hızlı Eylemler" seçeneğine basın.
"Arka Planı Kaldır"a tıklayın. Ardından "Görüntüyü Dönüştür"ü seçin ve JPEG olarak kaydedin.
Vesikalık fotoğrafınız hazır!