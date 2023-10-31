iPhone logosu aslında bir tuş! Bakın neler yapıyor iPhone logosunu gizli düğme olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte şimdi öğreneceksiniz.

ensonhaber.com

Apple, ürünlerinin arasında gizlilik payı bırakmayı seviyor.

iPhone kullanıcılarının pek keşfetmediği bir özellik de bunu kanıtlıyor.

Telefonun arkasındaki Apple logosu, iPhone 8 ve sonrası için çok daha fazlası.

"Arkaya dokunma" özelliği, bu logoyu adeta bir düğmeye çeviriyor.

iOS 14 veya sonraki sürümlerdeki Arkaya Dokun özelliği ile iPhone'unuzun arkasına hızlı bir çift veya üçlü dokunuşla Denetim Merkezi'ni açabilir, ekran görüntüsü alabilir, erişilebilirliğe özgü eylemleri tetikleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

iPhone Arkaya Dokun özelliğini açma

iPhone 8 veya sonraki model telefonunuzda iOS'in en son sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol edin.

Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma'ya gidin ve Arkaya Dokun’a dokunun.

Çift Dokunma veya Üç Kez Dokunma'ya dokunun ve bir eylem seçin.

Ayarladığınız eylemi tetiklemek için iPhone'unuzun arkasına iki veya üç kez dokunun.

AssistiveTouch, Siri Kestirmeleri, Büyüteç, Ulaşılabilirlik ve VoiceOver gibi özelliklere hızlıca erişmek için Erişilebilirlik Kestirmesini tetiklemek üzere çift veya üç kez dokunma ayarlayabilirsiniz.