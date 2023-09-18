iPhone'cular dikkat! Yolun sonu geldi… İşte iOS 17'yi desteklemeyen telefonlar Teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen güncellemesi iOS 17 bugün geliyor. Bununla birlikte iOS 17’yi desteklemeyecek olan iPhone modelleri de belli oldu. Bu telefonları kullananlar yolun sonuna geldi…

ensonhaber.com Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına heyecan verici bir güncelleme müjdesi verdi. Geliştirici konferansında tanıtılan iOS 17, bir dizi beklenen özelliği ve yeniliği beraberinde getirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Arayüzde yapılan değişiklikler, performansın artırılması ve güvenlik güncellemeleri, iOS 17'nin öne çıkan yenilikleri arasında bulunuyor. Apple, bu güncelleme ile kullanıcıların cihazlarını daha verimli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını amaçlıyor. iOS 17 için beklenen gün geldi. Apple, iOS 17 güncellemesini alamayacak iPhone modellerini duyurdu. iOS 17'yi desteklemeyen iPhone modelleri iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus ve diğer eski iPhone modellerine gelmeyecek. iOS 17 ile birlikte gelecek yeni özellikler - StandBy - iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma - NameDrop - iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşma - Journal - Yeni günlük tutma uygulaması - Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma - Canlı stickerlar - Sesli mesajları yazıya dökme - Gelişmiş otomatik tamamlama - FaceTime'ta mesaj ekleme - Fotoğraflarda evcil hayvan albümleri - Bul öğe paylaşımı - Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu - Kilit ekranında yeni kişi görünümü - Çevrimdışı Haritalar

Google News

Abone Ol