iPhone'larda saatin yanına nasıl emoji eklenir? İşte yöntemi iPhone cihazlarda saat belirtecinin yanına çeşitli ikonlar eklenerek özelleştiriliyor. Peki, iPhone ikon ekleme özelliği nasıl yapılır? iPhone'larda saatin yanına nasıl emoji eklenir? İşte kalp, gülücük, pati ekleme yöntemi...

Yağmur Dinç

“Durum çubuğu” genellikle iPhone’da üst kısımda bulunan bir çubuktur ve telefonunuzdaki saat, sinyal gücü, pil ömrü ve diğer önemli bilgileri gösterir. Bu çubuk ayrıca çağrı, mesaj ve diğer bildirimleri de gösterir.

Yeni güncelleme ile durum çubuğu özelleştirilebilir hale geldi. Bu kapsamda, "iPhone saatin yanına emoji ekleme", "iPhone saatin yanına kalp koyma", "iPhone ikon ekleme özelliği" gibi başlıklar gündeme geldi.

Gülen yüz, alev, pençe izleri, kalp, ev ve daha fazlası dahil olmak üzere kullanabileceğiniz 25'ten fazla emoji var.

Peki, iPhone ekrana emoji nasıl eklenir? iPhone saatin yanına emoji ekleme özelliği...

IPHONE ODAK ÖZELLİĞİ: EMOJİ EKLEME

1- Ayarlara gidin.

2- Aşağı kaydırın ve Odak'a dokunun.

3- Ekranın üst köşesindeki + düğmesine dokunun.

4- Özel'i tıklayın.

5- Focus uygulaması için bir ad seçin.

6- Kullanmak istediğiniz emojiyi seçin ve ardından İleri'ye tıklayın.

Seçtiğiniz emoji veya simge artık iPhone'un durum çubuğunda saatin yanında görünmelidir. Emojiyi değiştirmek isterseniz, Odak Modu seçeneklerine gidin ve başka bir seçenek belirleyin.