İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 5-6 Şubat THY- Pegasus hangi uçak seferleri iptal edildi?

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İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkiliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, 5-6 Şubat 2025 tarihli bazı uçuşlarını iptal etti.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat etmeyi planlayan yolcular, iptal edilen uçuşları ve güncellenen sefer bilgilerini araştırmaya başladı.

İç hatlar ve dış hatlar biletleri satın alan yolcular, hangi uçak seferlerinin iptal edildiğini sorguluyor. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? 5-6 Şubat 2025 THY- Pegasus iptal edilen uçak seferleri nasıl öğrenilir?

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'nun iptal edileceği bildirildi.

İptal edilen uçuşlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar aşağıda yer alan linkten Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı iptal edilen uçuşları görüntüleyebilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN İPTAL OLAN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı paylaşımda “Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadeleri ile iptal edilen seferlerin bilgilendirmesini yaptı.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait İstanbul Havalimanı kalkışlı iptal edilen uçak seferleri için aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN SEFELERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ