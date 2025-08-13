IQ testi: Yeşilliklere bakın, çekirgeyi yakalayın! Süper zeka olabilirsiniz...

Hiç bir resim gördüğünüzde gözlerinizin size oyun oynadığını hissettiniz mi?

Belki bir şeyin hareket ettiğini sanıyorsunuzdur ya da beyniniz, aynı boyutta olsalar bile bir şeklin diğerinden kesinlikle daha büyük olduğuna sizi ikna etmeye çalışıyordur.

İşte optik illüzyonların güzelliği de buradadır, çünkü bu bulmacalar yalnızca beynimizi şaşırtmak için tasarlanmıştır.

Optik illüzyonlar, tutarsızlığı veya farkı anlamak için durmamızı, düşünmemizi ve tekrar bakmamızı sağlar.

O halde beyninizi zorlamak için, hem zekanızı zorlayacak hem de cevabı bulmak için kafanızı kaşımanızı sağlayacak muhteşem bir optik illüzyon hazırladık.

Aşağıdaki resimde bir çimenlik göreceksiniz. Ancak görünüşler yanıltıcı olabilir.

Dikkatli baktığınızda bu resimde bir çekirgenin gizlendiğini ve sizin onu en kısa sürede fark etmeniz gerektiğini göreceksiniz.

Bu meydan okumanın çok kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama bekleyin! Sizin için bir sürprizimiz var.

5 saniyelik zaman sınırı içerisinde gizlenmiş çekirgeyi bulmanız gerekiyor.

Kaynak: Reddit

Çekirgenin nerede saklandığını buldun mu?

Hadi, toparlan! Zaman sınırı dolmak üzere.

3… 2… ve 1!

Aman Tanrım! Süre doldu!

Peki, gizli çekirgeyi bulabildin mi? Bulduysan tebrikler bulmaca ustası! Görsel becerilerinin karşılığını fazlasıyla almışsın.

Çekirgeyi bulamadıysanız pes etmeyin! Sayfanın en başına geri dönün ve zaman sınırı olmadan foku bulmaya çalışın, mutlaka göreceksiniz.

Çekirgenin nerede saklandığını merak edenler için cevabı aşağıda belirttik.