IQ'nuz yüksek mi? İllüzyondaki farklı mantarı fark edin...

Zeka bulmacaları, alışılmışın dışında düşünmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eğlenceli ve zorlu mücadelelerdir.

Genellikle bilmeceler, resimler, sayı oyunları veya zihninizin ne kadar keskin olduğunu test eden kelime problemleri gibi farklı biçimlerde gelirler.

Zeka bulmacaları çözmek sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda odaklanma, hafıza ve problem çözme becerilerinizi de geliştirmeye yardımcı olur. İster bir resimde gizli bir şeyi bulmak ister zekice bir bilmece çözmek olsun, zeka bulmacaları beyninizi aktif ve meşgul tutmanın harika bir yoludur.

Ayrıca, bulmacayı ilk kimin çözebileceğini görmek için arkadaşlarınızla paylaşmak için de mükemmeldirler!

Bugün, herkesin dilinde olan heyecan verici bir zeka oyunuyla karşınızdayız! Aşağıdaki görselde, yeşil bir arka plan üzerinde sevimli küçük mantarlar görüyorsunuz.

Aralarında tuhaf bir mantar saklayacak şekilde düzenlenmişler.

Kaynak: Bright Side

Peki, arayışınız nasıl gidiyor? Mantarı buldunuz mu?

Bu tür zeka oyunları gözlem becerilerinizi test etmenize yardımcı olabilir ve bunları belirli bir süre içerisinde çözmek analitik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Ne kadar yakınsınız? Gizli tuhaf mantarı buldunuz mu?

Acele edin! Süre dolmak üzere.

3… 2… ve 1!

Süre doldu.

Peki mantarı buldunuz mu? Tebrikler, eğer kalbi bulduysanız gözlem yeteneğiniz oldukça işe yaramış.

Eğer gizli mantarı verilen süre içinde bulamadıysanız sorun değil! Sadece en üste geri dönün ve süre sınırı olmadan cevabı bulmaya çalışın.

Hala cevabı bulmakta zorlananlar için çözümü aşağıda belirttik.