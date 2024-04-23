IQ’su 120 olanlar resimdeki leoparı 8 saniyede şıp diye buluyor! Zekasına güvenen çözsün Bu optik illüzyonu çözmek üstün zeka ister. Ormanda gizlenen leoparı bulmak için sadece 8 saniye verildi. Kendine güvenen gelsin!

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Optik illüzyonlar bir resim içindeki gizli bir öğeyi belirli bir süre içinde bulma fikrine dayanır.

Bu aktivite konsantrasyonu artırmak, dikkati ve konsantrasyonu artırmak için faydalıdır.

Bu bulmacalar hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir ve ayrıntılara dikkat etme ve görsel algı gibi bilişsel becerileri geliştirmenin eğlenceli bir yolu olarak kullanılır.

Şimdi keskin gözlerinizi test etmeye hazır mısınız?

Yukarıda paylaşılan görselde bir orman sahnesi yer alıyor.

Gündüz vakti bu ormanın içinde bir leopar gizleniyor.

Buradaki göreviniz resimdeki leoparı 8 saniyede bulmaktır.

Resimdeki leoparı ilk fark edenler, mükemmel gözlem becerisine sahip kişiler olacaktır.

Hala bulamayanlar varsa, aşağıdaki cevaba göz atabilir: