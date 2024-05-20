İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir, öldü mü? İbrahim Reisi biyografisi İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Peki, İbrahim Reisi kimdir? Reisi öldü mü? İşte hakkında bilgiler...

ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet dün üç helikopterlik bir konvoyla Azerbaycan sınırından dönmek için hareket etmişti.

Helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatler süren arama çalışmalarına Akıncı İHA'nın katılmasıyla helikopterin enkazının yeri tespit edildi.

Görevlilerin olay yerine intikali sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İran başta olmak üzere bütün dünyanın dikkat kesildiği olaya dair detaylar merak konusu.

Peki, İbrahim Reisi kimdir? Reisi kaç yaşında? İşte biyografisi...

Reisi kimdir

İbrahim Reisi, İranlı bir siyasetçi ve yargıçtır.

2021 yılında İran'ın 8. cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştır. Öncesinde, İran'da yüksek mahkeme başkanı olarak görev yapmıştır.

Reisi, aynı zamanda İran'ın en yüksek yargı mercii olan İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin başkanı olarak da görev almıştır.

2021 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İran'daki muhafazakar kesim tarafından desteklenmiş ve seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olmuştur.

Reisi'nin cumhurbaşkanlığı dönemi, İran'da iç ve dış politika alanlarında önemli değişikliklere neden olmuştur.

Reisi, Meşhed Cuma Namazı İmamı Ahmad Alamolhoda'nın kızı Jamileh Alamolhoda ile evlidir.

19 Mayıs 2024'te yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir.