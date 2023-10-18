İran'da bulunan Razavi türbesine 'Kara sancak' asıldı! Kara sancağın anlamı nedir? İran'ın Meşhed kentindeki Razavi türbesine "intikam" anlamına gelen kara sancak asıldı.

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İsrail'in Gazze'de bulunan bir hastaneyi bombalayarak yüzlerce masum sivili öldürmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.

İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonlarda binlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 850 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yaşanan bu saldırı sonrasında dünyanın dört bir yanında insanlar İsrail'e tepki göstermek için sokaklara döküldü.

İran'ın Meşhed kentindeki Razavi türbesine "intikam" anlamına gelen kara sancak asıldı.

İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne 'Kara sancak' çekildi. Bu İran tarihinde savaş ya da intikam çağrısı anlamına gelmektedir.