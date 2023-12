Haberler



İrfan Can Kahveci attığı çalımın sırrını açıkladı! Bakın hangi futbolcudan öğrenmiş..

İrfan Can Kahveci attığı çalımın sırrını açıkladı! Bakın hangi futbolcudan öğrenmiş.. Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 4-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci attığı goldeki çalımın sırrını açıkladı..

ensonhaber.com Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2. golüne imza atan İrfan Can Kahveci attığı şık gol ile büyük beğeni topladı. Kendine has çalımıyla rakibini geçen ve uzaktan şık bir gol atan İrfan Can Kahveci maç sonu açıklamalarda bulundu. Hurşut Meriç itirafı Golden önce attığı çalım hakkında açıklama yapan İrfan Can Kahveci şu ifadelere yere verdi; "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için." Bu sezon başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci ligde 6. golüne imza attı.