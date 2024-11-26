İşçiliksiz, tam yatırımlık! Cam kırığı bilezikler yok satıyor; İşte fiyatı...

Yağmur Dinç

Altın bilezikler, yüz yıllardır hem estetik hem de yatırım amacıyla tercih ediliyor.

Bilezik takmayı sevenler, bir yandan da para biriktirdikleri için birçok model piyasaya çıkıyor.

Kuyumcu vitrinlerini süsleyen yeni model ise "cam kırığı bilezik" oldu.

Göz kamaştıran modeliyle dikkatleri çeken bu bilezik, aynı zamanda işçiliksiz olması sebebiyle revaçta.

İşte cam kırığı model altın bilezik ve fiyatı...

8 Ayar Altın Cam Kırığı Işıltılı Bilezik 7.36 gr: 13 bin 800 TL

22 Ayar Altın Cam Kırığı Işıltılı Bilezik 10 gr: 33 bin TL

22 Ayar Altın Cam Kırığı Işçiliksiz Bilezik 20 gr: 69 bin TL

*fiyatlar ortalamadır, değişkenlik gösterebilir.