İsim haritası: Ülkelere göre en popüler kadın/erkek isimleri

- Her ülkenin kültürüne yansıyan popüler isimler, toplumsal kimlik ve gelenekleri sade bir şekilde yansıtıyor.
- Farklı ülkelerden derlenen isim listesi, yer yer dini etkiler, modern isimlerin yükselişi ve popüler kültür etkilerini ortaya koyuyor.
- Ortaya çıkan bu tablo, dünya genelindeki isim tercihlerinin kültürel çeşitliliğini ve ortak noktalarını gözler önüne seriyor.
İsimler, bir toplumun kimliğini, geleneklerini ve değerlerini en sade şekilde yansıtan unsurlardan biri.
Bazı ülkelerde dini figürlerin etkisi öne çıkarken, bazılarında modern isimler hızla yükselişe geçiyor.
Kimi coğrafyalarda yıllardır değişmeyen klasikleşmiş isimler zirvede yer alırken, kimilerinde popüler kültür trendleri belirleyici oluyor.
Ortaya çıkan liste; kültürel çeşitliliği, benzerlikleri ve şaşırtıcı ortak noktalarıyla dikkat çekiyor.
Hangi ülkede hangi isim ilk sırada? Dünyanın isim haritasına birlikte yakından bakalım...
ÜLKELERE GÖREN EN POPÜLER İSİMLER
Afganistan: Mohammad – Erkek
Arnavutluk: Amelia – Kadın
Cezayir: Mohamed – Erkek
Angola: Miguel – Erkek
Arjantin: Santiago – Erkek
Avustralya: Oliver – Erkek
Avusturya: Anna – Kadın
Azerbaycan: Yusif – Erkek
Bahreyn: Fatima – Kadın
Bangladeş: Akter – Kadın
Barbados: Jaden – Erkek
Belarus: Anastasia – Kadın
Belçika: Emma – Kadın
Bolivya: Sofia – Kadın
Botsvana: Boitumelo – Kadın
Brezilya: Miguel – Erkek
Bulgaristan: Georgi – Erkek
Burkina Faso: Aicha – Kadın
Burundi: Jean – Erkek
Kamboçya: Srey – Kadın
Kamerun: Emmanuel – Erkek
Kanada: Liam – Erkek
Orta Afrika Cumhuriyeti: Marie – Kadın
Çad: Amina – Kadın
Şili: Santiago – Erkek
Çin: Wei – Erkek
Kolombiya: Santiago – Erkek
Kongo: Marie – Kadın
Kongo DC: Jean – Erkek
Kosta Rika: Sofia – Kadın
Hırvatistan: Luka – Erkek
Küba: Jose – Erkek
Kıbrıs: Andreas – Erkek
Çekya: Jakub – Erkek
Danimarka: William – Erkek
Cibuti: Fatima – Kadın
Dominika: Joshua – Erkek
Dominik Cumhuriyeti: Santiago – Erkek
Ekvador: Sofia – Kadın
Mısır: Mohamed – Erkek
El Salvador: Sofia – Kadın
Estonya: Martin – Erkek
Etiyopya: Tesfaye – Erkek
Finlandiya: Aino – Kadın
Fransa: Gabriel – Erkek
Gabon: Junior – Erkek
Gambiya: Fatou – Kadın
Gürcistan: Nino – Kadın
Almanya: Noah – Erkek
Gana: Kofi – Erkek
Yunanistan: Maria – Kadın
Grenada: Joshua – Erkek
Guatemala: Sofia – Kadın
Guyana: Rajiv – Erkek
Haiti: Jean – Erkek
Honduras: Sofia – Kadın
Macaristan: Bence – Erkek
İzlanda: Jón – Erkek
Hindistan: Aarav – Erkek
Endonezya: Rizky – Erkek
İran: Mohammad – Erkek
Irak: Ali – Erkek
İrlanda: Jack – Erkek
İsrail: David – Erkek
İtalya: Leonardo – Erkek
Jamaika: Jaden – Erkek
Japonya: Ren – Erkek
Ürdün: Mohammad – Erkek
Kazakistan: Alikhan – Erkek
Kenya: Brian – Erkek
Kuveyt: Abdullah – Erkek
Kırgızistan: Timur – Erkek
Laos: Bounmy – Erkek
Letonya: Janis – Erkek
Lübnan: Ali – Erkek
Liberya: Prince – Erkek
Libya: Mohamed – Erkek
Litvanya: Jonas – Erkek
Lüksemburg: Emma – Kadın
Madagaskar: Jean – Erkek
Malavi: Blessings – Erkek
Malezya: Adam – Erkek
Maldivler: Mohamed – Erkek
Mali: Fatoumata – Kadın
Malta: Luca – Erkek
Moritanya: Mohamed – Erkek
Mauritius: Avinash – Erkek
Meksika: Santiago – Erkek
Moldova: Ion – Erkek
Monako: Louis – Erkek
Moğolistan: Batbayar – Erkek
Karadağ: Luka – Erkek
Fas: Mohamed – Erkek
Mozambik: Joao – Erkek
Namibya: Johannes – Erkek
Nepal: Suman – Erkek
Hollanda: Noah – Erkek
Yeni Zelanda: Oliver – Erkek
Nijer: Ibrahim – Erkek
Nijerya: Emmanuel – Erkek
Kuzey Kore: Kim – Erkek
Norveç: Jakob – Erkek
Umman: Ahmed – Erkek
Pakistan: Ahmed – Erkek
Filistin: Mohammad – Erkek
Panama: Juan – Erkek
Paraguay: Juan – Erkek
Peru: Jose – Erkek
Filipinler: Dela Cruz – Erkek
Polonya: Jakub – Erkek
Portekiz: Francisco – Erkek
Katar: Mohamed – Erkek
Romanya: Andrei – Erkek
Rusya: Alexander – Erkek
Ruanda: Jean – Erkek
Suudi Arabistan: Mohammed – Erkek
Senegal: Mamadou – Erkek
Sırbistan: Nikola – Erkek
Seyşeller: Jean – Erkek
Singapur: Ethan – Erkek
Slovakya: Jakub – Erkek
Slovenya: Luka – Erkek
Somali: Mohamed – Erkek
Güney Afrika: Junior – Erkek
Güney Kore: Min-Jun – Erkek
İspanya: Hugo – Erkek
Sri Lanka: Kavindu – Erkek
Sudan: Ahmed – Erkek
Surinam: Ricardo – Erkek
İsveç: William – Erkek
İsviçre: Noah – Erkek
Tayvan: Chia-Hao – Erkek
Tanzanya: John – Erkek
Tayland: Nattapong – Erkek
Tunus: Mohamed – Erkek
Türkiye: Yusuf – Erkek
Uganda: Emmanuel – Erkek
Ukrayna: Oleksandr – Erkek
Birleşik Arap Emirlikleri: Mohamed – Erkek
Birleşik Krallık: Muhammad – Erkek
Amerika Birleşik Devletleri: Liam – Erkek
Uruguay: Juan – Erkek
Özbekistan: Alisher – Erkek
Venezuela: Luis – Erkek
Vietnam: Nguyen – Erkek
Yemen: Ahmed – Erkek
Zambiya: Blessing – Erkek
Zimbabve: Tendai – Erkek