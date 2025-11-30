İsim haritası: Ülkelere göre en popüler kadın/erkek isimleri Her ülkenin kültürü, tarihi ve toplumsal yapısı en çok da isim tercihlerine yansıyor. Dünyanın dört bir yanında hangi kadın ve erkek isimlerinin en popüler olduğunu görmek, hem şaşırtıcı hem de oldukça ilgi çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Göster Hızlı Özet Her ülkenin kültürüne yansıyan popüler isimler, toplumsal kimlik ve gelenekleri sade bir şekilde yansıtıyor.

Farklı ülkelerden derlenen isim listesi, yer yer dini etkiler, modern isimlerin yükselişi ve popüler kültür etkilerini ortaya koyuyor.

Ortaya çıkan bu tablo, dünya genelindeki isim tercihlerinin kültürel çeşitliliğini ve ortak noktalarını gözler önüne seriyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İsimler, bir toplumun kimliğini, geleneklerini ve değerlerini en sade şekilde yansıtan unsurlardan biri. Bazı ülkelerde dini figürlerin etkisi öne çıkarken, bazılarında modern isimler hızla yükselişe geçiyor. Kimi coğrafyalarda yıllardır değişmeyen klasikleşmiş isimler zirvede yer alırken, kimilerinde popüler kültür trendleri belirleyici oluyor. Ortaya çıkan liste; kültürel çeşitliliği, benzerlikleri ve şaşırtıcı ortak noktalarıyla dikkat çekiyor. Hangi ülkede hangi isim ilk sırada? Dünyanın isim haritasına birlikte yakından bakalım... ÜLKELERE GÖREN EN POPÜLER İSİMLER Afganistan: Mohammad – Erkek Arnavutluk: Amelia – Kadın Cezayir: Mohamed – Erkek Angola: Miguel – Erkek Arjantin: Santiago – Erkek Avustralya: Oliver – Erkek Avusturya: Anna – Kadın Azerbaycan: Yusif – Erkek Bahreyn: Fatima – Kadın Bangladeş: Akter – Kadın Barbados: Jaden – Erkek Belarus: Anastasia – Kadın Belçika: Emma – Kadın Bolivya: Sofia – Kadın Botsvana: Boitumelo – Kadın Brezilya: Miguel – Erkek Bulgaristan: Georgi – Erkek Burkina Faso: Aicha – Kadın Burundi: Jean – Erkek Kamboçya: Srey – Kadın Kamerun: Emmanuel – Erkek Kanada: Liam – Erkek Orta Afrika Cumhuriyeti: Marie – Kadın Çad: Amina – Kadın Şili: Santiago – Erkek Çin: Wei – Erkek Kolombiya: Santiago – Erkek Kongo: Marie – Kadın Kongo DC: Jean – Erkek Kosta Rika: Sofia – Kadın Hırvatistan: Luka – Erkek Küba: Jose – Erkek Kıbrıs: Andreas – Erkek Çekya: Jakub – Erkek Danimarka: William – Erkek Cibuti: Fatima – Kadın Dominika: Joshua – Erkek Dominik Cumhuriyeti: Santiago – Erkek Ekvador: Sofia – Kadın Mısır: Mohamed – Erkek El Salvador: Sofia – Kadın Estonya: Martin – Erkek Etiyopya: Tesfaye – Erkek Finlandiya: Aino – Kadın Fransa: Gabriel – Erkek Gabon: Junior – Erkek Gambiya: Fatou – Kadın Gürcistan: Nino – Kadın Almanya: Noah – Erkek Gana: Kofi – Erkek Yunanistan: Maria – Kadın Grenada: Joshua – Erkek Guatemala: Sofia – Kadın Guyana: Rajiv – Erkek Haiti: Jean – Erkek Honduras: Sofia – Kadın Macaristan: Bence – Erkek İzlanda: Jón – Erkek Hindistan: Aarav – Erkek Endonezya: Rizky – Erkek İran: Mohammad – Erkek Irak: Ali – Erkek İrlanda: Jack – Erkek İsrail: David – Erkek İtalya: Leonardo – Erkek Jamaika: Jaden – Erkek Japonya: Ren – Erkek Ürdün: Mohammad – Erkek Kazakistan: Alikhan – Erkek Kenya: Brian – Erkek Kuveyt: Abdullah – Erkek Kırgızistan: Timur – Erkek Laos: Bounmy – Erkek Letonya: Janis – Erkek Lübnan: Ali – Erkek Liberya: Prince – Erkek Libya: Mohamed – Erkek Litvanya: Jonas – Erkek Lüksemburg: Emma – Kadın Madagaskar: Jean – Erkek Malavi: Blessings – Erkek Malezya: Adam – Erkek Maldivler: Mohamed – Erkek Mali: Fatoumata – Kadın Malta: Luca – Erkek Moritanya: Mohamed – Erkek Mauritius: Avinash – Erkek Meksika: Santiago – Erkek Moldova: Ion – Erkek Monako: Louis – Erkek Moğolistan: Batbayar – Erkek Karadağ: Luka – Erkek Fas: Mohamed – Erkek Mozambik: Joao – Erkek Namibya: Johannes – Erkek Nepal: Suman – Erkek Hollanda: Noah – Erkek Yeni Zelanda: Oliver – Erkek Nijer: Ibrahim – Erkek Nijerya: Emmanuel – Erkek Kuzey Kore: Kim – Erkek Norveç: Jakob – Erkek Umman: Ahmed – Erkek Pakistan: Ahmed – Erkek Filistin: Mohammad – Erkek Panama: Juan – Erkek Paraguay: Juan – Erkek Peru: Jose – Erkek Filipinler: Dela Cruz – Erkek Polonya: Jakub – Erkek Portekiz: Francisco – Erkek Katar: Mohamed – Erkek Romanya: Andrei – Erkek Rusya: Alexander – Erkek Ruanda: Jean – Erkek Suudi Arabistan: Mohammed – Erkek Senegal: Mamadou – Erkek Sırbistan: Nikola – Erkek Seyşeller: Jean – Erkek Singapur: Ethan – Erkek Slovakya: Jakub – Erkek Slovenya: Luka – Erkek Somali: Mohamed – Erkek Güney Afrika: Junior – Erkek Güney Kore: Min-Jun – Erkek İspanya: Hugo – Erkek Sri Lanka: Kavindu – Erkek Sudan: Ahmed – Erkek Surinam: Ricardo – Erkek İsveç: William – Erkek İsviçre: Noah – Erkek Tayvan: Chia-Hao – Erkek Tanzanya: John – Erkek Tayland: Nattapong – Erkek Tunus: Mohamed – Erkek Türkiye: Yusuf – Erkek Uganda: Emmanuel – Erkek Ukrayna: Oleksandr – Erkek Birleşik Arap Emirlikleri: Mohamed – Erkek Birleşik Krallık: Muhammad – Erkek Amerika Birleşik Devletleri: Liam – Erkek Uruguay: Juan – Erkek Özbekistan: Alisher – Erkek Venezuela: Luis – Erkek Vietnam: Nguyen – Erkek Yemen: Ahmed – Erkek Zambiya: Blessing – Erkek Zimbabve: Tendai – Erkek Bilgi Haberleri HGS cezası sorgulama 2025: Plakaya göre HGS ihlalli geçiş öğrenme

Sabit fiyatlı kırmızı et ve tereyağı marketleri! 31 Aralık'a kadar aynı fiyat...

Aktüel A101 fırsatları: UGG'lar ilk kez bu fiyata...