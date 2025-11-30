Abone ol: Google News

İsim haritası: Ülkelere göre en popüler kadın/erkek isimleri

Her ülkenin kültürü, tarihi ve toplumsal yapısı en çok da isim tercihlerine yansıyor. Dünyanın dört bir yanında hangi kadın ve erkek isimlerinin en popüler olduğunu görmek, hem şaşırtıcı hem de oldukça ilgi çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 10:30
İsim haritası: Ülkelere göre en popüler kadın/erkek isimleri
  • Her ülkenin kültürüne yansıyan popüler isimler, toplumsal kimlik ve gelenekleri sade bir şekilde yansıtıyor.
  • Farklı ülkelerden derlenen isim listesi, yer yer dini etkiler, modern isimlerin yükselişi ve popüler kültür etkilerini ortaya koyuyor.
  • Ortaya çıkan bu tablo, dünya genelindeki isim tercihlerinin kültürel çeşitliliğini ve ortak noktalarını gözler önüne seriyor.

İsimler, bir toplumun kimliğini, geleneklerini ve değerlerini en sade şekilde yansıtan unsurlardan biri.

Bazı ülkelerde dini figürlerin etkisi öne çıkarken, bazılarında modern isimler hızla yükselişe geçiyor.

Kimi coğrafyalarda yıllardır değişmeyen klasikleşmiş isimler zirvede yer alırken, kimilerinde popüler kültür trendleri belirleyici oluyor.

Ortaya çıkan liste; kültürel çeşitliliği, benzerlikleri ve şaşırtıcı ortak noktalarıyla dikkat çekiyor.

Hangi ülkede hangi isim ilk sırada? Dünyanın isim haritasına birlikte yakından bakalım...

ÜLKELERE GÖREN EN POPÜLER İSİMLER

Afganistan: Mohammad – Erkek

Arnavutluk: Amelia – Kadın

Cezayir: Mohamed – Erkek

Angola: Miguel – Erkek

Arjantin: Santiago – Erkek

Avustralya: Oliver – Erkek

Avusturya: Anna – Kadın

Azerbaycan: Yusif – Erkek

Bahreyn: Fatima – Kadın

Bangladeş: Akter – Kadın

Barbados: Jaden – Erkek

Belarus: Anastasia – Kadın

Belçika: Emma – Kadın

Bolivya: Sofia – Kadın

Botsvana: Boitumelo – Kadın

Brezilya: Miguel – Erkek

Bulgaristan: Georgi – Erkek

Burkina Faso: Aicha – Kadın

Burundi: Jean – Erkek

Kamboçya: Srey – Kadın

Kamerun: Emmanuel – Erkek

Kanada: Liam – Erkek

Orta Afrika Cumhuriyeti: Marie – Kadın

Çad: Amina – Kadın

Şili: Santiago – Erkek

Çin: Wei – Erkek

Kolombiya: Santiago – Erkek

Kongo: Marie – Kadın

Kongo DC: Jean – Erkek

Kosta Rika: Sofia – Kadın

Hırvatistan: Luka – Erkek

Küba: Jose – Erkek

Kıbrıs: Andreas – Erkek

Çekya: Jakub – Erkek

Danimarka: William – Erkek

Cibuti: Fatima – Kadın

Dominika: Joshua – Erkek

Dominik Cumhuriyeti: Santiago – Erkek

Ekvador: Sofia – Kadın

Mısır: Mohamed – Erkek

El Salvador: Sofia – Kadın

Estonya: Martin – Erkek

Etiyopya: Tesfaye – Erkek

Finlandiya: Aino – Kadın

Fransa: Gabriel – Erkek

Gabon: Junior – Erkek

Gambiya: Fatou – Kadın

Gürcistan: Nino – Kadın

Almanya: Noah – Erkek

Gana: Kofi – Erkek

Yunanistan: Maria – Kadın

Grenada: Joshua – Erkek

Guatemala: Sofia – Kadın

Guyana: Rajiv – Erkek

Haiti: Jean – Erkek

Honduras: Sofia – Kadın

Macaristan: Bence – Erkek

İzlanda: Jón – Erkek

Hindistan: Aarav – Erkek

Endonezya: Rizky – Erkek

İran: Mohammad – Erkek

Irak: Ali – Erkek

İrlanda: Jack – Erkek

İsrail: David – Erkek

İtalya: Leonardo – Erkek

Jamaika: Jaden – Erkek

Japonya: Ren – Erkek

Ürdün: Mohammad – Erkek

Kazakistan: Alikhan – Erkek

Kenya: Brian – Erkek

Kuveyt: Abdullah – Erkek

Kırgızistan: Timur – Erkek

Laos: Bounmy – Erkek

Letonya: Janis – Erkek

Lübnan: Ali – Erkek

Liberya: Prince – Erkek

Libya: Mohamed – Erkek

Litvanya: Jonas – Erkek

Lüksemburg: Emma – Kadın

Madagaskar: Jean – Erkek

Malavi: Blessings – Erkek

Malezya: Adam – Erkek

Maldivler: Mohamed – Erkek

Mali: Fatoumata – Kadın

Malta: Luca – Erkek

Moritanya: Mohamed – Erkek

Mauritius: Avinash – Erkek

Meksika: Santiago – Erkek

Moldova: Ion – Erkek

Monako: Louis – Erkek

Moğolistan: Batbayar – Erkek

Karadağ: Luka – Erkek

Fas: Mohamed – Erkek

Mozambik: Joao – Erkek

Namibya: Johannes – Erkek

Nepal: Suman – Erkek

Hollanda: Noah – Erkek

Yeni Zelanda: Oliver – Erkek

Nijer: Ibrahim – Erkek

Nijerya: Emmanuel – Erkek

Kuzey Kore: Kim – Erkek

Norveç: Jakob – Erkek

Umman: Ahmed – Erkek

Pakistan: Ahmed – Erkek

Filistin: Mohammad – Erkek

Panama: Juan – Erkek

Paraguay: Juan – Erkek

Peru: Jose – Erkek

Filipinler: Dela Cruz – Erkek

Polonya: Jakub – Erkek

Portekiz: Francisco – Erkek

Katar: Mohamed – Erkek

Romanya: Andrei – Erkek

Rusya: Alexander – Erkek

Ruanda: Jean – Erkek

Suudi Arabistan: Mohammed – Erkek

Senegal: Mamadou – Erkek

Sırbistan: Nikola – Erkek

Seyşeller: Jean – Erkek

Singapur: Ethan – Erkek

Slovakya: Jakub – Erkek

Slovenya: Luka – Erkek

Somali: Mohamed – Erkek

Güney Afrika: Junior – Erkek

Güney Kore: Min-Jun – Erkek

İspanya: Hugo – Erkek

Sri Lanka: Kavindu – Erkek

Sudan: Ahmed – Erkek

Surinam: Ricardo – Erkek

İsveç: William – Erkek

İsviçre: Noah – Erkek

Tayvan: Chia-Hao – Erkek

Tanzanya: John – Erkek

Tayland: Nattapong – Erkek

Tunus: Mohamed – Erkek

Türkiye: Yusuf – Erkek

Uganda: Emmanuel – Erkek

Ukrayna: Oleksandr – Erkek

Birleşik Arap Emirlikleri: Mohamed – Erkek

Birleşik Krallık: Muhammad – Erkek

Amerika Birleşik Devletleri: Liam – Erkek

Uruguay: Juan – Erkek

Özbekistan: Alisher – Erkek

Venezuela: Luis – Erkek

Vietnam: Nguyen – Erkek

Yemen: Ahmed – Erkek

Zambiya: Blessing – Erkek

Zimbabve: Tendai – Erkek

Bilgi Haberleri