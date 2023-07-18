İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 18 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 40.6 olduğu açıklandı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 18 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

18 Temmuz 2023 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 73.31

- Darlık : % 56.9

- Istrancalar : % 34.95

- Elmalı : % 31.51

- Terkos : % 29.46

- Sazlıdere : % 24.19

- Büyükçekmece : % 22.23

- Alibeyköy : % 21.79

- Kazandere : % 6.96

- Pabuçdere : % 4.68