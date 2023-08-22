İŞKUR TYP 2023-24 okullara personel alımı başladı mı? Temizlik ve güvenlik görevlisi başvurusu ne zaman? İŞKUR TYP kapsamında okullarda çalışacak olan temizlik ve güvenlik görevlisi alımları araştırılıyor. Bu kapsamda başvuru şartları ve detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR TYP 2023-24 okullara personel alımı başladı mı? Temizlik ve güvenlik görevlisi başvurusu ne zaman? İşte ayrıntılar...

ensonhaber.com İŞKUR, Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında bu yıl da işçi alımı yapacak. 2023 TYP personel alımı okullarda çalışmak üzere temizlik görevlisi ve güvenlik işçisi olarak yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2023-2024 TYP temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin detayları sorguluyor. Bu kapsamda "Okullara personel alımı başladı mı", "Başvurular ne zaman", "Başvuru şartları nelerdir" merak ediliyor. İşte İŞKUR TYP kapsamında okul personeli alımı detayları... TYP başvuruları ne zaman? TYP kapsamında MEB bünyesinde görev alacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Alımların 11 Eylül öncesinde netleşmesi bekleniyor. Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru şartları En az lise mezunu olmak 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.