Islak imza nedir? Islak imza anlamı ne? "Islak imza" terimi, bir belgeye veya sözleşmeye fiziksel olarak mürekkep veya kalem kullanılarak yapılan imzayı ifade eder.

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Kağıt üzerinde mürekkep kullanılarak yapılan elle yazılmış imzaları temsil eden ıslak imza, belgelerin doğruluğunu kanıtlamak için önemlidir.

Bu imzalar hukuki olarak bağlayıcı olabilir ve dijital imzalardan farklı bir öneme sahiptir.

Islak imza nedir?

Islak imza terimi, bir belgenin veya sözleşmenin fiziksel olarak kağıt üzerinde mürekkep kullanılarak yapılan imzasını ifade eder. Bu imza, kişinin kalem veya tükenmez kalem gibi bir araç kullanarak belgeye yazdığı elle yazılmış bir imzadır.

Islak imzalar, belgelerin veya sözleşmelerin geçerliliğini kanıtlamak için sıkça kullanılır ve hukuki olarak bağlayıcı olabilirler. Islak imzalar, dijital imzalardan farklıdır; çünkü dijital imzalar genellikle elektronik olarak oluşturulur ve çevrimiçi belgelerde kullanılırken, ıslak imzalar fiziksel kağıt belgeleri için kullanılır.