İslam Memiş’ten yatırımcılara müjde: Bu hisseler fırlayacak Altın ve para piyasalarında adını duyuran İslam Memiş, borsa yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, borsaya katılma kararı aldığını açıklarken, yatırımcıları uzak durmaları gereken hisseler konusunda da uyardı.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı tahmin ve değerlendirmelerle finans dünyasında dikkat çekiyor.

Son olarak Borsa'ya giriş yaptığını duyuran Memiş, yaşanan dalgalanmaların gölgesinde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Borsa'da son bir ayda BIST100 endeksinde bin puana yakın kayıp yaşanması, yatırımcıları endişelendirmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yatay hareketlilik, piyasada belirsizliği sürdürürken, yatırımcılar gelecek haftalarda nelerin yaşanacağını merakla bekliyor.

Gönboyu’da yer alan habere göre; İslam Memiş, borsa ile ilgili yatırımcılara uyarılarda bulunurken, yatırımcıları hangi şirketlere yönelmeleri konusuna da değindi.

Doğru hisse endeks üstü bir getiri sağlar!

Geçtiğimiz hafta yaşanan hareketsiz döneme rağmen bazı hisselerin tavan yaptığına dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara doğru hisseleri seçme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaşanan yükseliş ve düşüşlerin endeks bazlı olduğunu hatırlatan Memiş, doğru hisselerden alım yapmanın endeks üstü bir getiri sağlayabileceğini vurguladı.

Aylar öncesinde borsa tarafında sert bir düşüşün kapıda olduğunu belirten Memiş, 8 bin 442 puana kadar ulaşan Borsa İstanbul'da düşüş için jeopolitik risklerin bir gerekçe olduğunu belirterek, er ya da geç kar satışlarının yaşanılacağını ve doğru yerden alım fırsatının artık geldiğini belirtti.

Borsa İstanbul Kasım ayında 7 bin puana düşebilir

Memiş, yatırımlarının yarısını borsa tarafına kaydırdığını ve geride kalan yüzde 50'lik alım için BIST100 endeksinin 7 bin puanın altına düşmesini beklediğini belirtti. Ayrıca orta ve uzun vadeli yatırımcılar için şu anda alım yapmanın cazip olduğunu ekledi.

Aldığı hisseleri açıkladı

İslam Memiş, yatırımlarını savunma sanayi, teknoloji ve gıda sektörlerine kaydırdığını belirtirken, borsada yeni işlem gören şirketlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Bir yılı aşkın süredir halka açık işlemlerine devam eden ve mali tablolarını düzenli olarak sunan şirketlerin, yatırımcılar için güvenli limanlar olabileceğini belirten ünlü ekonomist, borsaya yeni katılan ve kurumsal yapısı belirsiz şirketlerden uzak durma çağrısını yineledi.

Borsada şu anda alım yapanların bir yıl beklemesi halinde enflasyon karşısında zarar etme olasılığının olmadığını belirten finans uzmanı İslam Memiş, 2024 yılının ikinci yarısında BIST100 endeksinin 15 bin puanı geçeceği iddiasında bulunarak, gelecek düşüşlerin tarihi bir fırsat olacağını vurguladı.