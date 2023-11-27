İslam'da boşanma ritüeli: "3 Talak" (boş ol, boş ol, boş ol) ne demektir? İslam dininde evliliğin şartları olduğu gibi boşanmanın da şartları vardır. "Talak" sözcüğü de bu durumda gündeme gelir. Peki, talak ne demektir? 3 Talak ne anlama gelir? İşte bilgiler...

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İslam'da evlilik, dini bir kurum olarak kabul edilir ve İslam topluluklarında önemli bir yer tutar.

İslam dinine göre, evlilik, bireylerin Allah'ın rızası altında bir araya gelmelerini ve bir aile kurmalarını sağlayan bir ibadet olarak görülür.

Evlenmenin dini şartları olduğu gibi insanların boşanma hakları da vardır. Müslümanlar boşanırken geçerli olan kurallar mevcuttur.

Dini nikahın bozulması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Boşanmak isteyen çiftler için "talak" söz konusudur.

İslam hukuk literatüründe dar anlamıyla talâk evlilik birliğinin koca ve belli durumlarda kadın tarafından tek yanlı irade beyanıyla sona erdirilmesini ifade eder.

Peki, talak nedir? 3 talak ne demektir? Müslümanlar nasıl boşanır? Dini nikah nasıl bozulur? Boş ol ne demek? İşte tüm detaylar...

Talak nedir?

Talak, İslam’da nikâh akdinin (anlaşmasının) bozulmasıdır. Serbest bırakmak anlamına gelir. Türkçede boşanmak demektir.

Erkeğin dini nikâhta edindiği 3 talak (boşanma) hakkıdır.

Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir; nikâh, talâk (boşama) ve talâktan dönme.” (Ebû Dâvûd, Talâk, 9 [2194]; Tirmizî, Talâk, 9 [1184]).

Erkek “Boş ol, boş ol, boş ol.” derse hanımı artık yabancı biridir.

Kadın talak hakkı alabilir mi?

İslâm’da boşama yetkisi prensip olarak kocaya verilmiştir. Boşama yetkisini elinde bulunduran kocanın, bu yetkisini, nikâh akdi sırasında veya evlilik süresi içinde karısına veya bir başkasına devretmesi mümkündür. Buna “tefvîz-i talâk” denir. Tefvîz, nikâh akdi esnasında yapılabileceği gibi evliliğin devam ettiği bir zamanda da yapılabilir.

Boşanma hakkı

Kadın bu hakka nikâh kıyılırken mesela “boşama yetkisi elimde bulunup, dilediğim zaman kendimi boşayabilme şartıyla evleniyorum” demesi ve erkeğin de bunu kabul etmesiyle sahip olur. Bu şekliyle boşama yetkisini alan kadın dilediği zaman boşanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/387-390; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 3/242, 314-324, 329).

Erkek, eşine, “Sen muhayyersin. Beni veya boşanmayı tercih edebilirsin. İstersen kendini boşayabilirsin, evliliğe devam konusunda karar senin.” gibi sözler ile boşama hakkını verebilir.