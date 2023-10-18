İslam'da "Kara Bayrak" asmanın anlamı İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne “Kara Bayrak” çekildi. Anlamı ise merak konusu oldu. İslam tarihinde kara bayrak, pek hayra alamet sayılmıyor.

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İsrail-Filistin saldırılarında tansiyon artarak devam ediyor.

Hastane bombalayan İsrail, dünyayı ayağa kaldırdı.

Kadın, yaşlı ve çocukların olduğu hastane çadırı, adeta mezarlığa döndü.

İslam ülkelerinden tepkiler bir bir gelmeye başladı.

Lübnan Hizbullah'ı "intikam yemini" ederken, İran ise "kara bayrak" göndere çekti.

Kara Bayrak, İslam dünyasında bir anlam taşıyor.

Sosyal medyada merak konusu olan detaylar haberimizde...

Kara bayrak sembolü

Siyah üstüne beyaz Arapça harflerle Kelime-i Tevhid yazılı bayrak, cihadı simgeliyor.

Bayrağın tek renkli karalığı, her türlü ezici ve baskıcı yapının inkârını temsil etmektedir.

Kara bayrak aynı zamanda büyük bir yas ve üzüntüyü ifade etmek için de kullanılır.

Razavi Türbesi'nde kara bayrak çekilmesi, muhtemelen dini veya toplumsal bir trajedinin veya önemli bir ölümün yaşandığını belirtmek amacıyla yapılmış olabilir.