İslam'ın eşler arasında haram kıldığı 9 şey

Dinimiz, nikah akdiyle birlikte eşleri birbirine helal kılar. Ancak bu helallik, sonsuz bir derya deniz değildir.

İslam, eşlerin birbirine karşı koruması gereken sınırları da çerçevelemiştir.

Bireyin tüm hayatını içine alan ve değerlendiren bir din olmakla birlikte insanın hayatında olan cinselliği de belli bir ölçüde helal kılınmıştır.

Aşağıda on madde halinde sunacağımız bu haramların ilk beşi daimi, diğerleri de geçici haramlardır.

1- Adet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münasebet

Kur’an’da açıkça yasaklanmıştır (Bakara 2/222).

Bu dönemde cinsel ilişki haramdır, ancak öpme, sarılma gibi temas helaldir.

2- Arka Organdan Temas (Anal İlişki)

Bütün mezheplerce haramdır.

Hadislerde bu fiil şiddetle yasaklanmıştır.

3- Başkalarının Yanında İlişkide Bulunmak

Mahremiyet ihlali olduğu için haramdır.

“Avret”i korumak farzdır; başkası yanında çıplaklık açmak günah kabul edilir.

4- Cinsel Görevden Kaçınmak (İhtiyaç Olduğu Halde Sürekli Uzak Durmak)

Nikâhın temel amacı meşru şekilde cinsî tatmin sağlamaktır.

Kadın veya erkek, haksız yere bu görevi terk ederse günaha girer.

5- Îlâ Yapmak (Karısına yaklaşmamaya yemin etmek)

Kur’an’da (Bakara 2/226) geçer.

Koca 4 ay boyunca eşine yaklaşmayacağına yemin ederse, bu süre sonunda boşama gerekir.

6- Zıhâr Yapmak

“Sen bana anamın sırtı gibisin” gibi sözlerle karısını kendisine haram kılmak.

Kur’an’da (Mücâdele 58/2-4) zikredilir.

Kefareti vardır: köle azadı, 2 ay peş peşe oruç veya 60 fakiri doyurma.

7- İtikâfta İken Cinsî Münasebet

İtikâf, camide ibadete kapanmak demektir.

İtikâf sırasında ilişkiye girmek, ibadeti bozar ve haramdır (Bakara 2/187).

8- Müfessile (Kadının Aldatması)

Kocası kendisini istediğinde, âdet hâli olmadığı hâlde “âdetliyim” diyerek onu aldatmak.

Bu, yalan ve nifak olduğundan büyük günahtır.

9- Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak

Ramazan orucunda gündüz vakti cinsel ilişki yasaktır (Bakara 2/187).

Cinsel ilişki ile orucu bozmak, keffaret (köle azadı, 2 ay oruç, 60 fakiri doyurma) gerektirir.