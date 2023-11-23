İsmail Kartal kararını verdi! İşte yeni takımı... Devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları esiyor. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal, gözde ismin biletini kesti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, devre arasında transfer piyasasında önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli yönetim, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine takımın üç önemli bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Stopere, orta sahaya ve forvet hattına yapılacak transferlerle kadroyu güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya, aynı zamanda mevcut kadrodaki fazlalığı azaltmak adına bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

Kadroda değişiklik yapılması gerekenler arasında yer alan isimlerin belirlendiği ve üzerlerinin çizildiği ifade edildi.

İsmail Kartal, yıldız oyunun biletini kesti. Devre arasında gideceği iddia ediliyor.

Yıldız isme yol göründü!

Akşam’da yer alan habere göre; Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen Luan Peres’in devre arasında gönderilmesi bekleniyor.

29 yaşındaki Brezilyalı yıldız, son zamanlarda sakatlıkları sebebiyle kadrodan uzak kaldı. Devre arasında oyuncuya gelen teklifler değerlendirilecek.

Peres için Brezilya’dan talipleri olduğu belirtildi. Eski takımı Santos, deneyimli oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı.