GEÇEN SEZON ISLIKLANIYORDU! İsmail Kartal o futbolcuyu kendine getirdi! 13 maç 7 gol 5 asist.. Fenerbahçe son dönemdeki performansıyla büyük beğeni topluyor. İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de bazı isimler performansıyla göz dolduruyor. İşte İsmail Kartal ile çıkışa geçen o futbolcu..

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Trendyol Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde oynadığı 14 maçın tamamını kazanan İsmail Kartal ve öğrencileri Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçıda kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler dün sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Son yılların en iyi sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe oynadığı futbol ile hem taraftarlarının hem diğer futbolseverlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yeni sezona damgasını vuran isimler arasında İrfan Can Kahveci yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon performansıyla bazı maçlarda büyük tepkilere maruz kalan İrfan Can Kahveci bu sezona adeta fırtına gibi başladı.

İsmail Kartal ile kendini buldu

İsmail Kartal'ın her maçta forma şansı verdiği İrfan Can Kahveci sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Performansıyla göz dolduran İrfan Can Kahveci Süper Lig ve Konferans Ligi'nde attığı gol ve yaptığı asistler ile dikkat çekti.

İrfan Can Kahveci bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta 7 gol 5 asist ile oynadı.