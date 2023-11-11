Haberler



Bilgi



İsmail Kartal'dan Fred kararı! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsmail Kartal'dan Fred kararı! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Fred'in kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. İsmail Kartal kararı verdi. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fred oynayacak mı? İşte tüm detaylar...