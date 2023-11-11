İsmail Kartal'dan Fred kararı! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in heyecan dolu 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
İki maçtır kaybeden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında 3 puan alarak liderlik koltuğuna yeniden oturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor.
Adana Demirspor ise, bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 21 puanla 5. sırada bulunuyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, Adana Demirspor mücadelesi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Ancak, sarı lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konu sakatlığını atlatan Fred’in kadroda yer alıp almayacağı.
İşte İsmail Kartal'ın kararı ve maçın detayları...
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Yeni Adana Stadı’nda oynanacak olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 12 Kasım 2023 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Fred oynayacak mı?
Sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Fred, Adana Demirspor karşılaşması öncesi antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak iyi hissetmediğini belirten yıldıza takım kadrosunda yer verilmedi.