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İSMEK 2023-2024 kayıtladı başladı mı, nasıl yapılır? Ücretli mi? İSMEK online kayıt işlemleri... Abone Olun

İSMEK 2023-2024 kayıtladı başladı mı, nasıl yapılır? Ücretli mi? İSMEK online kayıt işlemleri... Mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere birçok dalda hizmet veren İSMEK, yeni döneme hazırlanıyor. İSMEK kurslarından faydalanmak isteyenler ise kayıt tarihlerini araştırıyor. Bu kapsamda "İsmek kayıtları başladı mı", "İsmek kayıtları ne zaman", "İsmek kaydı nasıl ve nereden yapılır" soruları gündemde.

ensonhaber.com İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine bağlı olarak İstanbullulara hizmet veren İSMEK kursları, yeni döneme hazırlanıyor. İSMEK, birçok alanda faaliyet göstererek eğitim, üretim ve istihdama katkı sağlıyor. İSMEK kurslarında eğitim alan vatandaşlar, meslek sahibi olabiliyor veya hobi edinebiliyor. Enstitü İstanbul İSMEK, yüz yüze eğitime katılma imkanı olmayan İstanbullulara da online eğitim hizmeti veriyor. Ücretsiz bir şekilde kayıt olunabilen İSMEK kursları, 2023-2024 yılı kayıtlarıyla merak konusu oldu. İSMEK yeni dönem kayıtları başladı mı, online kayıt nasıl yapılır, İSMEK kayıt işlemleri gibi başlıklar araştırılıyor. Peki, 2023-2024 İSMEK kurs kayıtları başladı mı? İSMEK kayıtları nerede yapılır? İSMEK ücretli mi? İşte İSMEK online kayıt işlemleri... İSMEK kayıtları başladı mı? 2023-2024 dönemi İSMEK kurs kayıtları 4 Eylül Pazartesi günü başladı. Yüz yüze eğitimler ise 18 Eylül’de başlayacak. İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kayıt işlemi, giris.ibb.istanbul adresinden online olarak yapılmaktadır. İlk işlem olarak giris.ibb.istanbul adresinden “Üye Ol” butonuna tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Üyelik formunda, kullanıcı adı olarak T.C. Kimlik numarası istenmektedir. Aynı şekilde telefon numarası bilginiz de talep edilmektetdir. Belirtmiş olduğunuz telefon numarası güncel ve SMS alacak şekilde olmalıdır. Üyelik sonrası gelecek olan doğrulama kodu ulaşması ve üyeliğinizi tamamlamanız gerekir. Üyelik işleminin tamamlanması ile birlikte giris.ibb.istanbul ya da enstitukayit.ibb.istanbul adresinden T.C. Kimlik numaranızı kullanıcı adı olacak şekilde, belirlemiş olduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra istediğiniz branşı seçerek size en yakın ilçe ve kurs merkezini belirledikten sonra kayıt olabilirsiniz. İSMEK kursları ücretli mi? İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Herhangi bir kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.

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