İSMİ AZAM DUASI! 111 kere oku, sonra dile...Kadere bile etkili!

Müslümanlar, dilek ve istekleri için ellerini semaya kaldırır ve Rabb'ine dua eder.
En güzel duayı etmek isteyen kimseler, Kuran-ı Kerim'de geçen sureler ve ayetlerin ışığından gider. Gönülden geçeni Yüce Allah'ın Esmaül Hüsnalarıyla dilemek de oldukça önemlidir.
İsmi Azam duası, Allah-u Teala’nın İsimleri arasında "En Büyük İsmi" olarak ifade edilmektedir. Birçok büyük alim bu duanın okunması gerektiğini belirtmektedir.
Tüm kapıları açan, reddedilemeyecek bir dua olarak rivayet edilen İsmi Azam Duası okunur, ardından kalpten geçenler dile dökülür.
İnsanlar ise İsmi Azam duasını; dileklerinin kabul olması, sevdiklerine kavuşabilmek için ve hacetlerin kabulü için okumaktadır.
İsmi Azam duası Müslümanlar tarafından en çok okunan dualar arasında yer alıyor. Müminler bu duanın okunuşunu ve anlamını ise öğrenmek istiyor.
Peki, İsmi Azam duası nasıl okunur? İşte İsmi Azam duası ve anlamı...
İsmi Azam duası okunuşu
Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.
"Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,Ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram.
Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.
Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin.
Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.
Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.
Lâ ilâhe illallahu ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike'l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.
Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”
İsmi Azam duası Türkçe anlamı
“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir.
Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur.
Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz.
Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz.
Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz.
Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resulü'dür. Hay ve Kayyum O'dur.
Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin.
Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”
İsmi Azam duasının faziletleri
- Kılınan her namazın ardından bu İsm-i Âzam‘ı yüz on bir (111) kere okursa, Allâh-u Teâla ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukâtı dilediği sûretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.
- İsmi Azam duasını düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına gâlip gelir ve ondan ancak hayır görür.
- İsmi Azam'ı yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.
- Bu ismi şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.
- Her kim bu ismi şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyâri olarak muhabbet besler.
- İsmi Azam duasını kağıda yazıp bir mekânın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özelliklede belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyâde tesir eder.