İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali.. 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda finalin adı belli oldu. Final maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İşte final maçının detayları..

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Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.

20 Temmuz 2023 tarihinde başlayan Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Bu sene 9. kez düzenlenen turnuvada 32 takım yer aldı. Bilindiği üzere son iki Dünya Kupası'nı ABD kazanmıştı.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya’yı 3-1 mağlup eden İngiltere ile İsveç’i 2-1 mağlup eden İspanya kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak.

Final maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki İspanya - İngiltere maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte final maçının detayları..

İspanya - İngiltere maçı ne zaman?

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak olan FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçı 20 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak.

Saat 13:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.